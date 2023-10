CIVITAVECCHIA – Niente da fare per “I Manifesto”. Il sogno dei due ragazzi civitavecchiesi di arrivare alla finale di X Factor si è fermato ieri sera, durante gli Home Visit. Morgan, alla fine, non li ha scelti per far parte della squadra che parteciperà ai live, preferendo Animaux Formidables, Niccolò e SickTeens. Per Alessandro Orfini e Valerio “Paco” Imperiale resta comunque una bellissima esperienza, fatta di emozioni, applausi e riconoscimenti.