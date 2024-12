CIVITAVECCHIA – Riconoscimenti a pioggia per la scuola di danza Effegi project di Francesca Genovesi. Questa volta due allieve, Marta Nogara e Alice Di Luca sono state scelte per due ambiziosi progetti, che oltre a rappresentare una grande opportunità per le dirette interessate, danno lustro all’accademia di danza civitavecchiese. Marta Nogara è stata selezionata dalla Italian Modern Dance Company per un tour in Cina insieme al noto coreografo Damiano Bisozzi, durante il quale porterà in scena il balletto di Alice Wonderland. Alice Di Luca invece è stata scelta per frequentare un percorso formativo per giovani danzatori LaChance Ballet di Steve LaChance. Grande soddisfazione per la scuola e per le insegnanti che vedono le allieve affacciarsi al mondo del lavoro.