TARQUINIA - Pagine a colori cambia periodo e veste.

La 19esima edizione del festival della letteratura illustrata si svolgerà da gennaio a maggio 2025, con un format differente per proporre un programma con nuove iniziative e sperimentare forme più ampie di partecipazione da parte del pubblico. La rassegna sarà promossa dal Comune di Tarquinia, attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e per il sesto anno consecutivo l’organizzazione sarà affidata all’associazione Dandelion. “La 18esima edizione dal titolo “Ciascun passo: libri, traguardi e camminate” – afferma l’organizzazione del festival - ha rappresentato una tappa significativa per riflettere sul successo e sul pregio ampiamente riconosciuto della manifestazione ma anche sulla necessità di un rinnovamento che favorisse una maggiore autonomia di gestione da parte dell’associazione Dandelion la quale, identificandosi pienamente negli obiettivi del progetto, ha avvertito il bisogno di sperimentare forme nuove di partecipazione dell’utenza, scolastica e non, e di rimodulare l’offerta. Questa scelta è stata condivisa con l’Amministrazione comunale”. Il tema della nuova edizione sarà ispirato al mondo vegetale e verrà declinato in modo da favorire e stimolare l’avvio di attività incentrate su obiettivi di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità. Tale tematica, per le implicazioni di cui è ricca e per i significati metaforici che sottende, rappresenta un’occasione speciale per intraprendere percorsi di pratica filosofica per bambini e di educazione al pensiero. Tra le iniziative previste incontri, spettacoli e reading e laboratori. A queste si affiancheranno le attività con le scuole tarquiniesi di ogni ordine e grado: dalla mostra di illustrazioni ai corsi, dagli incontri con gli autori al premio recensioni. “Siamo certi di contribuire ancora e in modo rilevante allo sviluppo di una cultura del libro e di rappresentare per le scuole di Tarquinia e del territorio – conclude l’organizzazione - un importante punto di riferimento per ciò che riguarda le iniziative a favore della lettura e gli interventi mirati a promuoverla fuori e dentro la scuola. Nei prossimi mesi daremo tutti i dettagli del programma che stiamo costruendo”.

