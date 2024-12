TARQUINIA - La storia di Sabir Editore, la casa editrice che diffonde la cultura del viaggio, della didattica e dell’arte. Valentina Albertini, responsabile commerciale, e Giorgio Arcari, direttore editoriale, racconteranno l’esperienza di questa piccola ma attivissima realtà editoriale nata nel 2020 ed espressione della Cooperativa Koiné, che ha sede a Savignano sul Rubicone. Lo faranno per PAGINEaCOLORI a Tarquinia, al salone degli specchi di palazzo Bruschi Falgari, oggi alle 17, per il primo appuntamento (ingresso libero) del ciclo di incontri on line e in presenza rivolti a insegnanti, educatori, genitori e appassionati di letteratura illustrata e arti visive organizzati per la 18esima edizione del festival. Come una passeggiata che non va per nulla come si è programmato, la storia di Sabir - che significa sapere ed è il nome di una lingua franca del Mediterraneo, costituita da un lessico misto di italiano e spagnolo, con alcune parole arabe - prende direzioni inaspettate. Il festival PAGINEaCOLORI è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria ed è in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.