ALLUMIERE - Straordinario successo la Compagnia Teatrale di Allumiere. Il fantastico cast della compagnia allumierasca ancora una volta ha regalato ai tantissimi spettatori una bellissima all'insegna del buonumore. La Compagnia Teatrale di Allumiere, come oramai da tradizione, per i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate si è presentata sul palco dell'oratorio di Allumiere portando uno spettacolo esilerante. Con la loro capacitá interpretativa e con la loro comicità in dialetto allumierasco i bravissimi attori della Compagnia Teatrale di Allumiere diretti da Achille Sgamma portando tanta allegria al pubblico intervenuto. "Il nostro intento di far divertire tutti è riuscito da parte nostra - spiega il regista e attore Achille Sgamma - nonostante il freddo l'oratorio era pieno e gli applausi scroscianti sono stati davvero molti. La nostra Compagnia non ha tradito le aspettative e ha regalato a tutti una piacevolissima serata". Perfetta la performance di tutti gli attori, fra cui la new entry Sandro Cirilli che è entrato da poco a far parte della Compagnia. Presenti allo spettacolo il parroco don Roberto Fiorucci e le due suore e i delegati Noemi Vernace e Duccio Galimberti in rappresentanza dell'amministrazione comunale; il sindaco era assente per motivi di salute.

"La Compagnia Teatrale di Allumiere come sempre ha dato tutto se stessa: questa piccola realtà paesana sta crescendo sempre di più e ogni anno che passa migliora sempre di più - conclude il regista Achille Sgamma - un ringraziamento all'amministrazione comunale, al parroco don Roberto e a tutti coloro che sono intervenuti allo spettacolo".