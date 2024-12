Tutto pronto, a Nepi , per la manifestazione più attesa dell’anno: il Palio dei Borgia.

L’intero borgo è stato allestito per ospitare al meglio la storica rievocazione rinascimentale, giunta quest’anno all’edizione numero 28, che questa sera si apre con la cena propiziatoria “Al desco dei Borgia” e si chiuderà, con un calendario ricchissimo di eventi, il prossimo 30 giugno con il tradizionale corteo storico e la cerimonia di chiusura con l’assegnazione del Drappo 2024 alla contrada vincitrice. Nel mezzo, due settimane di appuntamenti, conferenze, spettacoli, degustazioni, cene in taverna che animeranno il borgo con una sorta di tuffo nel passato, in un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo che catapulterà i visitatori alla fiorente epoca del Rinascimento: protagonista assoluta la controversa figura di Lucrezia Borgia e la perenne rivalità fra le quattro Contrade di San Biagio, de La Rocca, di Santa Maria e di Santa Croce. La manifestazione, organizzata, come di consueto, dall’Ente Palio, con rettore Simona Benedetti, sarà ospitata in diverse location: dal Forte dei Borgia al centro storico, dal palazzo Comunale al Duomo.

Da sottolineare, oltre agli appuntamenti tradizionali del corteo storico, della Giostra dei cavalieri e del Palio degli Arcieri, le novità di quest’anno: i tre spettacoli in scena all’interno della Rocca dei Borgia ed i "Giovedì Borgiani. Tra arte, musica e degustazione": esperienze gustative all’interno del Forte con menù realizzati seguendo le antiche ricette rinascimentali ed utilizzando i prodotti di quell’epoca storica, anche gli stessi vini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA