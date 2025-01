CIVITAVECCHIA – Una platea gremita ha fatto da cornice alla dodicesima edizione di Insieme serata a favore di Stella Polare Aps e Agop La Casa a Colori, organizzata da Il Mosaico un popolo di artisti per la direzione artistica di Giulio Castello.

La serata presentata da Nicoletta Scirè è iniziata con una brano inedito di Alesandro Poleggi per poi proseguire con il graficomico Alvalenti, già ospite di Zelig, che ha trasformato in disegni le parole e i segni scelti dal pubblico presente in un susseguirsi di vignette comiche ma soprattutto artistiche.

La seconda parte è stata tutta per l'istrionico Max Paiella che si è letteralmente "offerto" ai numerosi spettatori interpretando vari personaggi nel suo One Man Show "A ruota libera" con parodie sulle canzoni del momento e altre dei "giorni della settimana". Tantissimi gli applausi a scena aperta. Finale a sorpresa con Alvalenti dove il cabarettista cantava con la chitarra "Meraviglioso" e l'altro disegnava un omaggio a Civitavecchia.

Bis "dovuto" con Max Paiella che ha cantato "la società dei magnaccioni" in versione "italoamericana" alternando l'indimenticato Elvis Presley e Michael Bublè in un'interpretazione acclamata dal pubblico.

Gli organizzatori ringraziano l'Amministrazione Comunale (presenti il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Stefania Tinti e l'Assessore al Bilancio Florinda Tuoro) e tutte le aziende che hanno voluto sostenere l'iniziativa.

In totale sono stati raccolti circa 1500 euro che saranno devoluti tramite bonifico bancario alle associazioni ospiti.