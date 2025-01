“Sharon”, l'ultima canzone di Riccardo Ricci in arte “Firelight”, co-scritto e prodotto il brano da Piermatteo Carattoni in collaborazione con l'etichetta discografica di San Marino denominata "Lotus Music Production", ha raggiunto un successo di ascolti straordinario arrivando a toccare la soglia dei 100mila streams su Spotify e tantissimi altri anche sulle altre piattaforme. Grandissimo seguito l'ha avuto il videoclip su YouTube che ha raggiunto oltre 27mila views. Tutto questo sta a significare che il ragazzo si sta costruendo passo dopo passo una strada sempre più solida nel mondo e nel mercato discografico italiano e non solo, perché poi il grande clamore legato al suo “mondo di ascoltatori” è in gran parte rivolto al mondo estero oltre che nostrano. Presto arriveranno nuove novità in merito a canzoni che farà uscire, quindi Riccardo non abbandonerà i suoi fan, anzi è già pronto con nuove song pronte ad essere ascoltate con la speranza di bissare nuovamente i grandissimi numeri fatti dalla sua “Sharon”.

