CASTIGLIONE IN TEVERINA si prepara a riabbracciare il Tuscia in Jazz Festival, un evento che non è solo musica di alta qualità, ma anche e soprattutto una battaglia a favore della ricerca contro la sla. E quest’anno, il festival torna in grande stile, inaugurando la sua programmazione con un gigante del jazz italiano e internazionale: Enrico Pieranunzi.

Il leggendario pianista si esibirà in un concerto piano solo domenica 13 luglio alle ore 21 presso il Muvis – Museo del Vino. L’ingresso è libero, con donazioni facoltative interamente devolute alla ricerca contro la sla. L’appuntamento con Pieranunzi darà il via a quattro intense giornate di musica e solidarietà. Dopo l’emozionante apertura con Enrico Pieranunzi, il Tuscia in Jazz for sla continuerà a Castiglione in Teverina con altri appuntamenti imperdibili, ecco quali, Il 14 luglio l’appuntamento è con l’energia contagiosa della Left Bank Big Band from University of South Carolina, un’orchestra americana composta da 28 elementi, animerà il palco; a seguire, il 17 luglio la Philadelphia Jazz Orchestra, pronta a incantare il pubblico con le sue sonorità raffinate; il 19 luglio gran chiusura con il concerto “Musica Maestro”, un evento unico che vedrà riuniti 47 maestri di banda della diocesi di Viterbo. Questi straordinari musicisti si esibiranno gratuitamente, unendo le forze per raccogliere fondi a favore della ricerca contro la sla. Il concerto di Enrico Pieranunzi e l’intero festival sono resi possibili grazie alla preziosa collaborazione e al contributo dell’amministrazione comunale di Castiglione in Teverina, che ha fortemente voluto il ritorno del Tuscia in Jazz, della banda cittadina e della Pro Loco.

Chi è Enrico Pieranunzi. Enrico Pieranunzi è una figura di spicco nel panorama jazzistico mondiale, riconosciuto per la sua eccezionale versatilità e il suo tocco inconfondibile. Pianista, compositore e arrangiatore, ha alle spalle una carriera straordinaria che lo ha visto collaborare con alcuni dei più grandi nomi del jazz internazionale, da Chet Baker a Lee Konitz, da Mare Johnson a Joey Baron, solo per citarne alcuni. La sua discografia conta oltre 80 album a suo nome e le sue composizioni sono state eseguite e registrate da musicisti di fama mondiale. Pieranunzi è noto per la sua capacità di spaziare tra generi diversi, dalla musica classica al jazz contemporaneo, mantenendo sempre una cifra stilistica unica e riconoscibile.

La sua musica è un mix di lirismo, inventiva e profonda conoscenza della tradizione, rendendolo un vero ambasciatore del jazz italiano nel mondo.

Il Tuscia in jazz for Sla è connubio nobile tra arte e impegno sociale: non resta che partecipare e lasciarsi coinvolgere da una rassegna che unisce la grande musica jazz a una causa di fondamentale importanza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA