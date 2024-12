Quasi 350 persone per l’edizione dello Street Workout di Santa Rosa. Ancora un successo per un fenomeno nazionale che unisce musica, sport, cultura e promozione turistica, lo Street Workout, «che è un fitness all’aperto – dice Rodolfo Valentini, insieme a sua moglie Anna Maria Agosti promotore di questa disciplina per Santa Rosa – che si fa per strada, con le cuffie, ascoltando la musica e le istruzioni del trainer, Gianluca Ingargiola, che collabora con lo Street Workout Italia. Questo sport noi lo organizziamo da vari anni: è nato nel 2017 con l’amico Simone Massaro che, purtroppo, ci ha lasciato. E’ lui che ha portato questa innovazione all’interno del mondo del fitness. Lo Street Workout si svolge in tutte le città italiane e abbiamo l’onore di farlo anche a Viterbo da vari anni. Parti con le cuffie, ascolti musica e, in ogni piazza, ti fermi e fai delle attività fisiche». Centinaia di persone, venerdì sera, hanno ballato e fatto esercizio fisico partendo dalla chiesa di San Sisto sotto Dies Natalis, la nuova Macchina di Raffaele Ascenzi. «Per l’evento di Santa Rosa – continua Valentini – abbiamo organizzato anche quest’anno la manifestazione lungo il percorso dei Facchini ed è diventato, ornai, parte integrante del cartellone dei festeggiamenti. E’ divertimento puro, ginnastica, canti e balli. Non deve durare più di due ore perché poi le cuffie non si sopportano più. Tramite la palestra New Swing Brasil facciamo spesso questi eventi». Insieme al divertimento anche l’aspetto di promozione turistica. «Camminando in centinaia per le vie di Viterbo – dice ancora Rodolfo Valentini – si fa conoscere il patrimonio storico-culturale-artistico a chi non è delle nostre zone e partecipa allo Street Workout. Con la sindaca Chiara Frontini ci siamo trovati in sintonia e abbiamo fatto conoscere la città dei papi anche mediante questa esibizione pubblica». Sulla stessa lunghezza d’onda Anna Maria Agosti. «Insieme a mio marito Rodolfo Valentini – dice la Agosti - abbiamo portato street workout a Viterbo quasi 10 anni fa. E’ cominciato come una sfida per potere spronare i viterbesi e per fare conoscere Viterbo ai non residenti. ‘Street workout aspettando Santa Rosa’ è l’evento che i cittadini aspettano di più perché unisce storia, musica e fede. Partiamo da San Sisto per poi arrivare alla basilica di Santa Rosa dove suor Francesca Pizzaia ci aspetta sempre con tanta gioia e ci dà la sua benedizione per poi proseguire il percorso. L’ultima parte viene sempre fatta tutti sotto braccio come i Facchini per arrivare di nuovo a San Sisto dove ci aspetta sempre la nostra amata Rosina».