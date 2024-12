SANTA MARINELLA - La stagione estiva non è ancora terminata nella Perla del Tirreno. Il Comune propone un nuovo appuntamento serale, che certamente sarà molto apprezzato da cittadini e turisti. Questa sera alle 21, approda al Porticciolo "Neapolis", lo spettacolo diretto da Gino Saladini e Anthony Caruana.

“Visto il successo che questo spettacolo ha già riscontrato quando è stato presentato al castello di Santa Severa e durante la tournèe estiva – dice il sindaco Tidei - abbiamo pensato di riproporlo e offrire un'altra serata di musica e insieme di teatro, che sono certo coinvolgerà il pubblico presente. Invito perciò tutti i cittadini a raggiungere il porto turistico e partecipare a questo evento, sicuro che riscontrerà il successo che merita. Voglio ringraziare a nome dell'amministrazione comunale la società che gestisce la Marina per la disponibilità dimostrata nel concedere gli spazi”. “Lo spettacolo, curato in ogni dettaglio da Saladini e Caruana – afferma l’assessore alla cultura Gino Vinaccia - è un recital musicale, una sorta di "teatro-canzone" che racconta l'anima di Napoli, ripercorrendo il mito e la storia della città. Un percorso in cui si alternano musiche canti, cori, recite e coreografie. Una rappresentazione che ha un ritmo vivace e che cattura l'attenzione dello spettatore coinvolgendolo dal primo istante”. Gli autori hanno voluto sul palco artisti del territorio e tra questi il tenore Marco Manovelli, i musicisti Ermanno Pizzardi e Gino Fedeli. Tantissimi gli attori interpreti che, insieme alle voci narranti e ai cori, animeranno lo spettacolo, che vuole essere leggero e profondo e adatto ad un pubblico eterogeneo e di ogni età. Le coreografie sono condotte da Desiree Benevieri.

