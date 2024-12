CIVITA CASTELLANA - Sos, arriva la Befana. Anche quest’anno il 6 gennaio, come da tradizione, la Befana 115 dei vigili del fuoco scenderà in piazza Matteotti per portare calze e caramelle a tutti i bambini.

L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con il comando provinciale dei vigili del fuoco, distaccamento di Civita Castellana, la Pro loco e Generazione Z, e avrà inizio alle 16, quando un dj-set accompagnerà l’attesa della cara vecchina che si calerà dal palazzo comunale intorno alle 17.

«Un evento che fa parte della nostra tradizione – commenta il sindaco Luca Giampieri – e che rappresenta la nostra identità e le nostre origini. Quest’anno avremo anche la collaborazione di Pro Loco e Generazione Z, ma il ringraziamento più grande va ai vigili del fuoco che oltre a garantire la sicurezza ogni anno si rendono protagonisti di questa iniziativa amata da tutti i cittadini, grandi e piccoli».

