SORIANO NEL CIMINO – Il prossimo 7 novembre al cinema Florida di Soriano nel Cimino l’anteprima nazionale del nuovo cortometraggio di Martinus Tocchi. Soriano nel Cimino torna a raccontare la propria storia attraverso il cinema. Il cortometraggio “Quando cadde il cielo”, girato interamente nella Tuscia, rievoca il bombardamento del 5 giugno 1944, un episodio che segnò profondamente la comunità sorianese. Con sensibilità e rispetto, Martinus Tocchi trasforma la tragedia in un racconto corale, restituendo voce e dignità a chi non l’ha più e riportando alla luce un dolore ancora inciso nella memoria collettiva. Ecco il programma completo delle proiezioni. Alle 17, la proiezione riservata a autorità, stampa, cast, troupe e sostenitori; alle 18, la proiezione per stampa, cast, troupe, figurazioni; alle 19 e alle 20, le proiezioni aperte al pubblico e incontro con il cast. «Non volevo spiegare la guerra, volevo restituire silenzio e ascolto - dichiara l’autore Martinus Tocchi -. A volte il modo più sincero di partecipare è tacere. Ritengo che uno degli atti d’amore più grandi che si possano compiere sia proprio l’ascolto». Prodotto da Etruska Produzioni, “Quando cadde il cielo” si inserisce in un percorso di ricerca che intreccia arte, memoria e territorio, dopo il successo del cortometraggio “Cose di Famiglia” e del progetto teatrale “Il Grande Spavento – Ovvero il mio diario del Vajont”.

La proiezione sarà un’occasione per restituire alla comunità un frammento della propria storia, ricordando che la memoria non appartiene al passato, ma al presente che la custodisce.

