SORIANO NEL CIMINO conquista la qualifica di “Città che legge”. «Un riconoscimento importante che premia l'impegno nella promozione e valorizzazione della lettura, a partire dai più piccoli cittadini», commentano dal Comune.

La significativa qualifica arriva dal Centro per il libro e la lettura (istituto autonomo del MiC Ministero della Cultura - @Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore), d’intesa con l’ Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani -, che ha deciso, attraverso la qualifica di "Città che legge", di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere, con continuità, sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

L’intento è riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Una Città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni. Il progetto, inoltre, prevede l'adesione alle iniziative del Centro per il libro e la lettura (Libriamoci, Maggio dei libri), ed un impegno a promuovere la lettura con continuità, anche attraverso la stipulazione di un Patto locale per la lettura. «Il nostro Paese - aggiungono dall'amministrazione comunale - grazie alla sinergia e alla collaborazione tra la Biblioteca Comunale di Soriano nel Cimino , il Comune, le associazioni del territorio e gli enti privati locali, ha nuovamente ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024/2025/2026. Un riconoscimento che premia il nostro impegno, - concludono - e che ci invita a migliorare costantemente il servizio offerto, a partire dai progetti che coinvolgono le nuove generazioni».

