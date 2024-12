CIVITAVECCHIA – Sofia Colaiacomo fa incetta di premi al concorso pianistico Giovanni Abbadessa 2024. La giovanissima Colaiacomo, classe 2003, ha ottenuto il primo premio come miglior giovane pianista del Lazio e il premio del pubblico al prestigioso concorso in cui VA Culture e i tre conservatori del Lazio, Santa Cecilia di Roma, Licinio Refice di Frosinone e Ottorino Respighi di Latina hanno selezionato i 6 migliori pianisti dei Conservatori di Musica del Lazio. L'organizzazione di VA Culture è supportata e sostenuta dal Comune di Grottaferrata. Colaiacomo inizia lo studio del pianoforte all’età di 8 anni presso l'Unione musicale civitavecchiese con il M. Cristiana Barbaranelli. Dal 2020 è allieva del Conservatorio Santa Cecilia di Roma nella classe del M. Elisabetta Pacelli conseguendo il diploma di secondo livello del 2024 con Lode e menzione d’onore. Si è esibita in più occasioni in Conservatorio e nella sua città. Ha partecipato al progetto «11.000 Saiten» suonando alla prima assoluta dell’opera del compositore G. F. Haas per il Bolzano Festival 2023. Colaiacomo, oltre ad essere una fenomenale pianista, frequenta il quarto anno di Medicina e Chirurgia. Colaiacomo si è esibita suonando J. S. Bach/ F. Liszt, Preludio e fuga in la minore BMW 543, F. Mendelssohn, Variationes sérieuses Op. 54, H. Cowell, Arpa eolica e H. Cowell, The voice of Lir (da Three irish legends).

