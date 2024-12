BOLSENA - Al via la nuova stagione di eventi promossa dal Sistema museale territoriale del lago di Bolsena Simulabo.

Da giugno a ottobre, un ricco calendario di iniziative gratuite animerà i 15 musei del Sistema con gli spettacoli della decima edizione di “Museion” e le escursioni della seconda edizione di “Tra i paesaggi del Simulabo”.

Per tutti gli amanti del teatro, della musica e delle narrazioni il palinsesto di Museion, realizzato quest’anno in collaborazione con la Compagnia teatrale Teatro Studio di Grosseto, offrirà la possibilità di assistere gratuitamente a quindici differenti spettacoli.

L’iniziativa, che da diversi anni si è consolidata come punta di diamante delle attività del Sistema, prevede la messa in scena all’interno dei musei di forme d’arte di varia natura, in grado di attivare dialoghi tra linguaggi espressivi differenti, e offrire al pubblico un nuovo modo di guardare ai patrimoni conservati e valorizzati in tutti gli istituti culturali del Simulabo.

In questa edizione si potrà assistere a riadattamenti di tragedie classiche o di opere contemporanee, a spettacoli di teatro canzone e a inedite performance di musica e poesia, appositamente ideate per la manifestazione.

