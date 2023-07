FIUMICINO - Un luglio pieno di aventi ad animare la via principale di Fregene. Fregenight è iniziata già la scorsa settimana con una stilosa sfilata di Auto d’Epoca Alfa Romeo. Via di Castellammare è stata anche il centro del raduno delle Harley Davidson.«L’Associazione Marina di Fregene – spiega Fabiano Lo Faro, presidente dell’Associazione e membro del Consiglio Direttivo di Fipe Confcommercio Roma – nasce con lo scopo di promuovere iniziative per contribuire al rilancio dellalocalità balneare rappresentata. Viene fondata nel gennaio del 2023 da esercenti e ristoranti di viale Castellamare, con una visione comune di crescita, trasformazione e valorizzazione di una realtà importante della costa laziale che porta con sé enormi potenzialità rimaste, per troppo tempo, inespresse». «Malgrado il poco tempo a disposizione – conclude -, siamo nati come Associazione pochi mesi fa e la Giunta del Comune di Fiumicino si è insediata a giugno, siamo dunque molto soddisfatti di aver messo in piedi un’iniziativa come questa, incentrata su un rinnovato cartellone eventi culturali, artistici, food market, ideati per la stagione estiva, integrando l’offerta balneare con una proposta di intrattenimento di qualità e valorizzazione dell’enogastronomia. Ma da settembre riprenderanno tutti i lavori per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati alla nostra Costituzione». L’associazione “Marina di Fregene”, supportata dalla Fipe Confcommercio Roma, è in prima linea per rappresentare nuovi progetti di trasformazione urbanistica, l’attuale pedonalizzazione è la base per la presentazione di un nuovo progetto di viabilità alternativa, ed in collaborazione con la Pro Loco Fregene-Maccarese, è pronta a lavorare in stretta sinergia con il Comune di Fiumicino per la valorizzazione dell’entroterra costiero e la promozione turistica dell’intera località balneare. Ogni giovedì di luglio via Castellammare si accenderà con eventi, bancarelle, live music e aree gioco per bambino.