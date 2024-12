“Sharon”, ultimo singolo di Riccardo Ricci in arte “Firelight”, con la co-scrittura e arrangiamento di Piermatteo Carattoni direttore artistico dell'etichetta discografica “Lotus Music Production” di San Marino, racconta la storia di un'amicizia più unica che rara tra due ragazzi che si sono conosciuti in una storica scuola di recitazione denominata “Fondamenta”.

Il singolo è stato presentato alle selezioni di “Sanremo Giovani 2025” e sta ottenendo un grandissimo successo su tutte le piattaforme streaming musicali, ma il fiore all'occhiello è il videoclip che si trova su YouTube: numeri clamorosi ottenuti, quasi 27mila views raggiunte in un solo mese dalla sua release. Tutto questo sta a significare che il percorso discografico di Riccardo sta crescendo sempre più a vista d'occhio e il futuro non può essere solo che radioso per questo ragazzo di provincia che si è trasferito a Roma per cercare di realizzare il suo più grande sogno, quello di diventare un “performer”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA