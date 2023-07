BARBARANO ROMANO – Si avvicinano le feste di settembre in onore alla natività della beata Vergine Maria, l’amministrazione comunale di Barbarano Romano con la proloco e in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Assunta, si stanno già preparando per far vivere a tutti, giorni vivaci all’insegna della tradizione religiosa e folkloristica, del divertimento, dello spettacolo e ovviamente della buona cucina.

La sagra della lumaca è giunta alla sua cinquantesima edizione e quest’anno vogliamo tagliare insieme a voi questo meraviglioso traguardo guardando alla tradizione e all’innovazione nella prospettiva della continuità e del miglioramento.

C’è un evento che può coinvolgere anche chi non è di Barbarano Romano, ed è il corteo storico del 10 settembre, nato da un’idea del nostro parroco don Vincenzo Sborchia. Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 26 luglio fino all’11 di Agosto (escluso il sabato e la domenica) dalle 17,30 alle 19,30 presso la chiesa parrocchiale S. Maria Assunta in piazza Guglielmo Marconi.

Se si è interessati a partecipare come figurante ci si deve presentare personalmente, vedere e misurare subito l’abito che gli verrà assegnato.

Le tipologie dei figuranti sono: cavaliere, nobildonna, dama di compagnia, serve, paggi, e le fantastiche popolane. I vestiti in stile Medievale e Rinascimentale sono tanti e tutti pensati e creati in modo particolare e prezioso; sono principalmente femminili, ciò significa che abbiamo pochi posti maschili e pochissimi per i bambini.

«Se la cosa ti piace e ti interessa, non indugiare, vieni a Barbarano per partecipare al nostro corteo Santa Maria del Piano. Un sogno tra Medioevo e Rinascimento», dicono gli organizzatori.

