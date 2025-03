CIVITAVECCHIA – Una serata emozionante. Questa è stata la quarta edizione di "Aggiungi una nota" al Traiano, a favore dell'Ottavanota onlus e organizzata da Il Mosaico un popolo di artisti per la direzione artistica di Giulio Castello. Sul palco Alessandro Poleggi che ha interpretato due brani scritti da lui e poi la “Scooppiati Diversamente Band” che ha coinvolto la platea. Il gruppo musicale romano, punto di riferimento nel terzo settore, formato da ragazzi con e senza disabilità ha proposto brani italiani ed internazionali più qualcuno del proprio repertorio. Una bellissima sensazione vedere all'opera per qualche minuto anche ragazzi diversamente abili partecipare a questo spettacolo musicale. Nei ringraziamenti finali è salito sul palco Giulio Castello accompagnato da Catia Crespino, moglie del tecnico veterano del Traiano Evaristo Pazzaglia, a cui tutto il pubblico, i tecnici, i Vigili del fuoco, i volontari dell'Anps hanno tributato un calorosissimo applauso per ricordarlo con affetto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA