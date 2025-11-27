VASANELLO – Una vera e propria festa per l’ambiente quella andata in scena lo scorso 21 novembre all’arena polivalente “Marco Costanzi”, in occasione della Giornata nazionale dell’albero. Un’iniziativa che ha coinvolto l’intera comunità scolastica del paese, con bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, affiancati dagli scout, diventati protagonisti di una mattinata all’insegna della natura, della sensibilizzazione ambientale e della condivisione.



L’evento è stato organizzato grazie alla sinergia tra l’associazione Fare Verde, rappresentata dalla responsabile locale Roberta Pieri, e l’assessorato all’Ambiente guidato da Ilaria Tranfa: insieme, hanno reso possibile una giornata ricca di contenuti e partecipazione. A rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente, il parroco don Oscar Blanco, che ha animato la mattinata con canzoni educative e adatte ai più piccoli.



Durante la manifestazione, cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Igino Vestri, il consigliere Antonio Porri, e la presidente provinciale di Fare Verde, Fulvia Amadeo, sono stati messi a dimora due nuovi alberi nell’area verde che circonda l’arena: un gesto simbolico e concreto per celebrare la giornata. “Siamo particolarmente attenti alle tematiche ambientali e crediamo molto nella sensibilizzazione delle nuove generazioni”, ha spiegato l’assessore Tranfa. “Con Roberta Pieri di Fare Verde c’è una collaborazione solida che va avanti da otto anni e che ci ha permesso di realizzare numerose iniziative, tra cui le campagne di compostaggio nelle scuole e le giornate ecologiche”.

Un esempio virtuoso di come istituzioni, associazioni e comunità possano lavorare insieme per educare i più giovani al rispetto dell’ambiente e costruire un futuro più sostenibile.