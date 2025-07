GROTTE DI CASTRO - Si è chiusa con un grande successo di pubblico la 19esima edizione di Sapori del Borgo, la manifestazione enogastronomica e di promozione turistica organizzata dalla Pro Loco di Grotte di Castro con il patrocinio del Comune. Per tre giorni, dal 25 al 27 luglio, il centro storico del borgo si è animato di colori, sapori e musica, registrando una straordinaria affluenza di visitatori, molti dei quali provenienti da fuori regione.

Tra stand enogastronomici, mercatini artigianali, mostre, musica dal vivo e spettacoli, il paese ha offerto un’esperienza autentica di convivialità e tradizione, mettendo al centro il valore del cibo come veicolo di identità e incontro.

«Siamo molto soddisfatti – dichiara il sindaco Antonio Rizzello – Questa edizione di Sapori del Borgo ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame tra la nostra comunità e le sue tradizioni. Abbiamo accolto tantissimi visitatori, anche da fuori regione, e questo è il segno che Grotte di Castro sta crescendo come punto di riferimento culturale ed enogastronomico. Ringrazio di cuore la Pro Loco, tutte le associazioni coinvolte e i volontari che hanno reso possibile questo evento: occasioni come questa non solo valorizzano il territorio, ma alimentano la socialità, la collaborazione e il senso di appartenenza attraverso il cibo, la musica e le nostre radici».

La manifestazione ha visto la partecipazione di decine di espositori e produttori locali, coinvolgendo attivamente le associazioni del paese e offrendo ogni sera un ricco programma di intrattenimento che ha reso ogni angolo del borgo un luogo da vivere e condividere.

