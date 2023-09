BASSANO IN TEVERINA - C’è grande fermento in questi giorni per la festa patronale in onore dei Santi Fidenzio e Terenzio, per la quale sono in corso, fino a domenica prossima tanti appuntamenti.

Al fianco delle celebrazioni religiose, è partita una grande festa all’insegna della musica, del ballo e del divertimento che porterà tanti artisti ad allietare il paese ogni serata. Fiore all’occhiello della festa sarà la sera di sabato, con il concerto gratuito dei Nomadi in piazza della Libertà. La festa è organizzata dal “Comitato Festeggiamenti Santi Fidenzio e Terenzio”, che da un anno sta lavorando per regalare non solo ai bassanesi, ma a tutti i cittadini della provincia di Viterbo, una grande festa all’altezza delle aspettative e con la musica come protagonista: dal rock alla disco, dai latino americani al liscio. Si parte dunque domani con lo spettacolo musicale dell’Orchestra “Manuel Malanotte” a partire dalle ore 21,30. Oggi, alle 21,30, sarà la volta dell’Orchestra “Ritmica Band” che farà ballare tutti i presenti con una vasta selezione musicale che abbraccia più generi per intercettare quanti più gusti possibili nel pubblico. La festa entrerà poi nel vivo nella serata di venerdì 29 settembre: il weekend inizia e i giovani ballano. Ecco perché quella sera sul palco andrà in scena il grande spettacolo musicale con l’orchestra “Voglio tornare negli anni 90”: sarà un’esperienza unica, come se ne vedono davvero poche nella Tuscia, con un grande revival di musica unito a scenografie e grafiche travolgenti. Una vera e propria serata da club, ma all’aperto e nel centro di uno dei paesi recentemente certificato come uno dei più belli d’Italia. Ed eccoci arrivati a sabato: alle 21,30 in piazza della Libertà, inizierà il grande evento che in tanti stanno aspettando da giorni: il concerto dei Nomadi. Proprio loro, quelli che hanno segnato indelebilmente la musica italiana con capolavori come “Io vagabondo”, “Canzone per un’amica”, “C’è un re”, “Io voglio vivere” e “Un pugno di sabbia”. L’evento, come tutti gli altri della festa, è completamente gratuito e l’accesso alla piazza è garantito fino a esaurimento posti. A chiudere i festeggiamenti in onore dei Santi Fidenzio e Terenzio sarà poi la giornata di domenica. alle 17 è prevista la sfilata lungo via Cesare Battisti, la principale arteria di Bassano in Teverina, della Banda Folkloristica “La Frustica” di Faleria. Alle 19, in piazza della Libertà, ci sarà invece la tradizionale tombola così ripartita: 250 euro per la prima cinquina, 250 euro per la seconda cinquina e 500 euro per la tombola. Infine la sera, alle ore 21.30, l’intrattenimento musicale curato dall’Orchestra “Mirko e Ilaria”. Al termine del concerto, alle ore 23.45, lo spettacolo pirotecnico che conclude la festa. «Vi aspettiamo numerosi a Bassano in Teverina per partecipare a una festa che ormai da anni si è consolidata come una delle più attese e importanti della provincia di Viterbo – è l’invito di Ettore Bernardini, presidente del Comitato -. Quest’anno come Comitato abbiamo voluto alzare ancora di più il livello, portando a Bassano in Teverina spettacoli musicali di vario genere e, soprattutto, organizzando il concerto dei Nomadi che hanno fatto la storia della musica italiana. Mi auguro e aspetto una grande partecipazione perché più siamo, più ci divertiamo». «Un grande plauso va ai ragazzi e alle ragazze del Comitato festeggiamenti che, come ogni anno, si sono occupati di organizzare la parte folkloristica e popolare dei festeggiamenti in onore dei nostri Santi - commenta il sindaco Alessandro Romoli -. Si tratta di un gruppo unito e affiatato che da anni si mette gratuitamente a disposizione della comunità per regarle una grandissima festa, con un grande dispiego di energia e tempo. I ringraziamenti sono dunque doverosi, così come doverosa è la partecipazione a tutte le serate della festa».

