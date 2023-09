SANTA MARINELLA – Grande successo di pubblico nella prima serata del Santa Marinella Film Festival, l'Apollo d'Oro. «Complimenti a tutto lo staff organizzativo e alla scuola di danza di Marilena Ravaioli per averci fatto sognare con un estratto della favola La Bella e la Bestia – dice l’organizzazione – ora l’appuntamento e per questa sera per la premiazione dei corti vincitori, il defilé di moda a cura della scuola di portamento di Gloria Salipante e gli allievi della scuola di canto di Lorena Scaccia. Un ringraziamento ad Andrea Marchi per le riprese e Gualtiero Signoracci per le foto. Stupenda conduzione di Alessandra de Antoniis come sempre. Un ringraziamento a tutti i giurati e a Rosario Tronnolone, per come ha condotto il lavoro da presidente della giuria».

