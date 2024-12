Venerdì 15 marzo alle 16,30 presso l’OpenHub Lazio di Viterbo, in via Luigi Rossi Danielli 11, si svolgerà l’evento informativo gratuito per la presentazione del libro “Viterbo e la sua storia. La città, i monumenti, i dintorni e i suoi paesi” di Cesare Iacoponi. «Poeta, scrittore e storico, nutriva un profondo amore per la sua bella Viterbo, per la quale ha commossi cenni di affetto. Da questi sentimenti nasce la sua prima opera: Viterbo e la sua storia: la città, i monumenti, i dintorni e i suoi paesi. Scritto in liberi versi e corredato da splendidi disegni caratterizzanti scorci dell’antica Viterbo, racchiude la storia particolareggiata della città, della quale conosceva ogni pietra, ma anche una memoria storica. È altresì una invocazione a difesa dell’immenso patrimonio che la città possiede e del quale forse noi stessi non ce ne rendiamo conto e che, purtroppo, è da molti ignorato e spesso non convenientemente valorizzato». Così il figlio Sandro Maria presenta suo padre Cesare Iacoponi e il suo primo libro, edito nel 1979. In questo libro sono racchiusi i monumenti, le leggende, le vicende, il folclore, l’arte e i personaggi di Viterbo, evidenziando il fascino storico ed artistico della città per far sì che il patrimonio storico-culturale della Tuscia non venga disperso. L'evento, co-progettato con l'associazione Vetus Urbs, è stato selezionato tra le proposte pervenute in risposta alla call "OpenCultura", promossa da OpenHub Lazio. Il luogo dell’evento, l’OpenHub Lazio di Viterbo, è uno spazio fisico dedicato all’incontro tra cittadinanza, amministrazioni pubbliche, terzo settore, università, scuole ed imprese. L’Hub è aperto al territorio e offre servizi pubblici gratuiti alla persona e alle imprese, nonché iniziative sociali e culturali.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, ma si consiglia di prenotare il proprio posto inviando una mail all'indirizzo viterbo@openhublazio o contattarci chiamando il numero verde 800985099.

©RIPRODUZIONE RISERVATA