BOMARZO - Salta la proiezione speciale di “Bones and all” al Sacro bosco di Bomarzo con ospite Luca Guadagnino.

A causa delle previsioni meteorologiche previste per il fine settimana e della tipologia dell’arena allestita nel Parco dei mostri, è stata posticipata a domenica 27 agosto sempre alle 21.

I tagliandi già acquistati per ieri saranno validi anche per la proiezione di domenica 27 agosto. Gli acquirenti che vorranno chiedere il rimborso potranno farlo entro venerdì 11 agosto seguendo le seguenti indicazioni: per i biglietti acquistati on line, inviare una mail con richiesta di rimborso all’indirizzo support@archeoares.com); per i biglietti acquistati nelle prevendite di Viterbo, direttamente alla biglietteria del museo Colle del duomo e del museo dei Portici negli orari di ordinaria apertura. I due eventi collaterali della ventesima edizione del “Tuscia film fest” sono promossi nell’ambito del festival “In arte Vicino”, diretto da Antonio Rocca e organizzato per l'anniversario dei 500 anni dalla nascita dell'ideatore del parco, in collaborazione con il Sacro bosco di Bomarzo.