CIVITAVECCHIA – Dopo l’anteprima di novembre, con Federico Buffa e Fabrizio Gabrielli che hanno presentato LA MILONGA DEL FÚTBOL alla Cittadella della Musica, si alza ufficialmente il sipario della nuova rassegna teatrale, S.A.L.A. - Spazio Artistico di Libere Arti, organizzata da Shining Production con Mister Wolf in collaborazione con Stazione Musica con Skelter e patrocinata dal Comune di Civitavecchia, con una serie di spettacoli in programma al teatro Traiano.

Si parte sabato, 7 dicembre, con l’appuntamento con Roberta Bruzzone che presenta “Favole da Incubo - Viaggio nella manipolazione affettiva mortale”. La criminologa da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne racconterà i casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni. Un'analisi lucida e necessaria degli stereotipi di genere che hanno provocato queste tragedie annunciate, per sconfiggerli una volta per tutte.

Attraverso la ricostruzione di alcuni casi di femminicidio tra i più sconvolgenti degli ultimi anni, Roberta Bruzzone, la cui narrazione è accompagnata da musica dal vivo, analizza i principali preconcetti culturali e sociali che hanno operato in queste vicende inconcepibili, eppure reali. Con lucidità e senza fare sconti a nessuno, Favole da incubo intende aiutarci a prendere coscienza di quelle voci che parlano dentro di noi, spingendoci ancora, nostro malgrado, a fare distinzioni di genere nella vita di ogni giorno. Perché la presa di coscienza è il primo, necessario passo per cominciare a scardinare questi schemi mentali e fare in modo che crimini tanto orribili non trovino più un terreno in cui mettere radici, crescere e riprodursi. Intervenire in tempo per fermare l'escalation è possibile, e soprattutto è possibile innescare quel profondo cambiamento culturale che può mettere fine una volta per tutte alla violenza sulle donne.

Domenica, 8 dicembre, in programma il concerto dei 40 Fingers. Considerati da critica e pubblico il nuovo fenomeno mondiale del crossover, i 40 Fingers sono il fenomenale quartetto di chitarristi che a suon di milioni di visualizzazioni sta conquistando i social in tutto il mondo (oltre 100 milioni di views: https://www.youtube.com/@ 40Fingers) con le proprie magistrali rivisitazioni e riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore del cinema, delle serie tv e un endorsement ufficiale come quello dei Queen, che hanno applaudito e pubblicato sul loro sito la versione a “40 dita” di Bohemian Rhapsody.

Dopo il successo del tour negli USA con 23 concerti nei club e teatri delle principali città americane (da New York a Los Angeles, passando per Chicago, Boston, Washington, Atlanta, Nashville, San Francisco, etc.) e il successo dei concerti estivi negli anfiteatri europei, i 40 FINGERS annunciano il ritorno live in Italia con un nuovissimo concerto – prodotto da VignaPR e Good Vibrations. Il palco è la dimensione naturale dei 40 Fingers che, accompagnati da una produzione visiva altamente spettacolare ideata da alcuni tra i migliori light designer europei, proiettano il pubblico in un viaggio musicale senza confini linguistici e geografici attraverso le loro versioni di Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, Last of Mohicans, Libertango e altri brani che spaziano tra i generi a 360 gradi, unendo ed emozionando gli amanti della musica.

Il 17 dicembre è tempo di Gospel! L’atmosfera natalizia si fa ancora più magica con Marquis Dolford & the Capital Gospel Group.

Ensemble musicale, direttamente da Washington, capitale degli Stati Uniti d’America, porta a Civitavecchia per il suo approccio innovativo alla musica gospel. La sua musica si distingue per testi profondi e melodie coinvolgenti. Il Capital Gospel Group è composto da talentuosi musicisti e cantanti che collaborano per creare un'esperienza musicale unica. La loro missione è quella di ispirare e unire le persone attraverso la musica, portando messaggi di speranza e fede. Marquis Dolford & The Capital Gospel Group continuano a lasciare un'impronta significativa nel panorama musicale gospel.

Marquis Dolford - Lead Tenor

Xavier Parker - Tenor

Rolanda Carter - Alto

Nataysha Lewis - Alto

Jasmine Brownlee - Soprano

Victoria Ayaim - Soprano

Daniel Ray Jr. - Batteria

Corey Smith - Piano

