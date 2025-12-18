CERVETERI - Anche quest'anno si rinnova il tradizionale appuntamento con i gruppi corali delle Parrocchie di Cerveteri. Sabato 20 dicembre alle 21 la Chiesa Santa Maria Maggiore di Piazza Santa Maria ospiterà "Luce nella Notte Santa - Concerto di canto, racconto e immagini", con la regia e l'adattamento del Maestro Agostino De Angelis, regista e attore teatrale.

Ad esibirsi, il Coro della Parrocchia Santa Maria Maggiore insieme ai cori della Santissima Trinità, del Santuario Nostra Signora di Ceri e della Parrocchia Sant'Eugenio de I Terzi. dirige, il maestro Alessio Piantadosi. Impreziosiranno ancor di più l'evento, la Caere Wood Orchestra, del maestro Amedeo Ricci e le performance di Michelina Saggese al pianoforte e di Christian Proietti all'organo, insieme alla soprano Elena Danusia.

