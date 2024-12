CIVITAVECCHIA – Grandissimo successo domenica pomeriggio al cineteatro Buonarroti per la seconda edizione del “Concerto di Natale” organizzato dal Rotaract club di Civitavecchia, in collaborazione con la Fidapa-Bpw Italy, sezione di Civitavecchia. «Grazie alle numerose persone che sono venute e hanno contribuito a rendere il Natale un momento più felice per i bambini più sfortunati» hanno sottolineato i presidenti Edoardo De Venuti e Laura Gurrado. Sono stati infatti raccolti oltre 700 euro. Si sono esibiti il Coro Arke diretto da Giovanni Cernicchiaro, il Coro Bimbi di Civitavecchia e il Coro della Fidapa Bpw Italy sezione di Civitavecchia insieme al Gruppo “Gli Amici del Natale” diretti dalla maestra Laura Gurrado. «Grazie ai ragazzi dell’associazione culturale CGS, grazie a Francesco - hanno concluso - che ci hanno ospitati nel CineTeatro Buonarroti».

