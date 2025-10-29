CIVITAVECCHIA – Si intitola “Svegliarsi adulti” ed è l’opera che Roberta Mori ha pubblicato per Einaudi, muovendosi tra narrazione e ricerca storica.

Spazioliberoblog la presenta venerdì 31 ottobre alle 17.30 presso la sala conferenze della Fondazione Cariciv di via Risorgimento, con Maria Zeno e Tullio Nunzi che dialogheranno con l’autrice.

«Roberta è una nostra concittadina che si sta affermando nel panorama culturale nazionale – ha ricordato il presidente di Spazioliberoblog Fabrizio Barbaranelli – è inoltre la figlia del nostro caro amico Nando Mori, figura indimenticabile, prezioso e storico collaboratore di Trc. Questa iniziativa rappresenta quindi non solo un momento di incontro con una voce importante della cultura contemporanea e un riconoscimento per una concittadina che sta dando lustro alla nostra città, ma anche un affettuoso ricordo di un amico che ha dato molto alla nostra comunità».