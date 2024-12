CIVITAVECCHIA – Sono cinque i video selezionati nell’ambito del premio annuale “Ricordando…” promosso dalle associazioni Spazioliberoblog, Blue in the Face, Book Faces, International Tour Film Festival, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, per una “operazione memoria” che vuole tributare il giusto riconoscimento a chi, nel tempo, ha portato in alto il nome di Civitavecchia, nei vari campi.

Mentre Giovanni Insolera e Claudio Galiani hanno portato avanti una minuziosa e preziosa opera per stilare una anagrafe di questi personaggi, la giuria qualificata coordinata dal professor Ettore Falzetti ha provveduto a selezionare i cinque video di massimo 12 minuti giunti entro il termine previsto: un monologo recitato guardando al primo dei personaggi scelti da ricordare, ossia quel Silverio Blasi attore, sceneggiatore, tra i primi registi della storia della televisione italiana. In trenta anni di attività ha firmato per la Rai oltre 200 lavori, lavorando con i grandi di quegli anni, come Giulietta Masina e Federico Fellini. L’invito era rivolto ai comuni del comprensorio ma soltanto Civitavecchia e Santa Marinella, come ricordato da Fabrizio Barbaranelli di Spazioliberoblog, hanno risposto all’appello. L’auspicio è che il premio possa crescere sempre di più coinvolgendo maggiormente il territorio in un’ottica, condivisa da tutte le realtà presenti al tavolo, di una crescita comune, partendo proprio dalla cultura, come sottolineato dagli assessori di Civitavecchia e Santa Marinella Piero Alessi e Gino Vinaccia.

Il 27 settembre, con ingresso libero fino ad esaurimento posti a partire dalle 18 al teatro Gassman, saranno premiate le opere. «Non ci accontentiamo solo dei video – ha ricordato Enrico Maria Falconi di Blue in the face - gli artisti saranno chiamati ad esibirsi sul palco e la giuria darà un altro voto ancora, dopo la performance». «Siamo entusiasti di partire da Blasi – ha aggiunto Piero Pacchiarotti del’ITFF – le associazioni che organizzano il premio rappresentano le varie anime di questo personaggio, la scrittura, il teatro, il cinema. E l’aggregazione è fondamentale per crescere culturalmente di livello». «Un premio che continuerà – ha concluso Marco Salomone di Book Faces – per tenere vivo il nome di chi ha dato lustro alla città; ognuno di noi trarrà soddisfazione nello scoprire nuovi personaggi e nel ricordare».

L’appuntamento è quindi per venerdì 27 settembre. «Sarà un evento bellissimo – ha assicurato la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco – da sempre invito le associazioni, specie quelle del terzo settore, ad unirsi per dare vita a progetti più forti ed importanti. Non è semplice, ma la strada è questa per crescere insieme».