Riccardo Ricci, in arte “Firelight”, attore e cantate toscano 20enne, è pronto a pubblicare il suo nuovo singolo “Sharon”, che uscirà il prossimo 8 novembre su tutte le piattaforme musicali.

«“Vivi e lascia vivere” è l’ultima canzone della mia discografia, dal grande successo ottenuto, è stata scritta da Riccardo Ricci e co-scritta da Piermatteo Carattoni. Arrangiata da Piermatteo Carattoni e finalizzata nei vari dettagli dalla casa discografica con cui collaboro denominata “Lotus Music Production” con sede legale posta all'interno della Repubblica di San Marino. La canzone vuole mettere in evidenza il messaggio di inseguire i propri sogni senza mai arrendersi a prescindere dai giudizi e pregiudizi della gente. In un mondo pieno di maschere e di diversità bisogna essere forti a rimanere se stessi senza cambiare per gli altri. Il destino è nelle nostre mani e bisogna essere artefici del nostro presente e futuro. Morale di tutto è “prendete la vostra vita in mano e fatene un capolavoro” come diceva San Giovanni Paolo II. Venerdì 8 novembre uscirà “Sharon” su tutte le piattaforme musicali e dopo qualche giorno sarà disponibile alla visione anche il videoclip su YouTube. Il nuovo inedito è stato presentato alle selezioni di “Sanremo Giovani 2024”. Seguitemi su tutti i digital store, su YouTube, su Instagram digitando "firelight artist" e su Facebook iniziando a seguire la mia pagina ufficiale Firelight».

