SORIANO NEL CIMINO si sta preparando per la quarta edizione del “Ribolle fest”, un festival culturale e musicale che farà vibrare il parco le Paperelle dal 19 al 30 luglio sia di giorno che di sera. Il team dei Ribolliti ha lavorato con entusiasmo per creare un programma ricco di contenuti interessanti che vi faranno saltare dalla sedia. Ci saranno band e artisti del calibro di Area 765, I Grafica, I Matrioska, Picciony, Free Road Blues Band, Le polaroid girl, Sama, Only Sara, I Ramiccia, Gli ultimi. Centinaia di fan si uniranno per vivere momenti indimenticabili e ballare. Ma non è tutto. Il “Ribolle fest” stupirà anche con intrattenimento, comicità con lo show di Claudio Sciarra (da Italia got Talent) musica con Riccardo e Aurora Gasponi, mostre d’arte straordinarie, presentazioni di libri coinvolgenti e iniziative di sensibilizzazione che mettono al centro l’inclusione.

Abbiamo coinvolto associazioni e realtà di spessore come l’associazione Erinna, impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, Freedart che promuove l’arte femminile, Lucky Comics con l’artista Fernando Proietti e altri illustri ospiti del mondo dei fumetti, La Menica Alta, una voce ambientalista, Asd Danspro con le sue performances di ballo, la Croce rossa sezione Soriano nel Cimino con il suo impegno verso il prossimo, Biodistretto della Via Amerina e delle Forre con il suo costante sostegno green verso la natura e gli esseri viventi, l’associazione Fatine del sorriso, l’associazione Eta Beta, il team Scapicollo che farà scoprire l’adrenalina dello sport e delle avventure in bicicletta. Insomma tutto sarà un’esplosione di energia, dove il divertimento si fonde con la cultura in un connubio moderno e coinvolgente. Segnate le date e scaricate la locandina per non perdere neanche un istante. Tutti gli eventi in programma sono completamente gratuiti. La parola d’ordine di questa edizione è “Play with us”, perché vogliamo che ti unisca a noi e viva quello che sarà il tuo “loop” estivo 23.