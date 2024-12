TUSCANIA - Si inaugura questo weekend la rassegna di musica, canto, arte, danza ed educazione somatica, ‘Respiri’, promossa dall’associazione Kinesfera dall’8 al 16 giugno, e dedicata a esplorare attraverso forme e sensibilità diverse, l’esperienza del più vitale e costante ritmo che accompagna la nostra esistenza.

La settimana apre con un primo “respiro”: il concerto ‘Breath’ di Roberto Laneri, sabato 8 giugno alle 21, nella sala di CasaNave Alle Mura. Seguirà il vernissage per l’installazione ‘Io Sono’ di Donatella Vici, domenica 9 giugno alle 21, con performance dell’artista e breve intervento sonoro dello stesso Laneri, sulla grande terrazza di CasaNave. La settimana si conclude con una performance di danza e musica dal vivo di Donatella Patino e Gabriele Coen, sabato 15 giugno alle 21. Il programma completo della rassegna che comprendere anche altre attività è visibile alla pagina https://casanaveallemura.com/evento/respiri-rassegna/. Del suo concerto ‘Breath’ che questo sabato inaugura la rassegna, Roberto Laneri dice: “È come un lungo respiro, un percorso per voce e strumenti affini (sax e didjeridoo) che attraversa in modo arbitrario l’universo musicale, secondo coordinate spazio-temporali del tutto personali. Il filo che lega insieme queste espressioni è da una parte nell’attenzione costante al respiro che si fa musica; dall’altra nel loro partecipare in varia misura del fenomeno fisico-acustico della serie degli armonici, reso udibile dalle diverse tecniche del Canto Armonico». Il programma comprende composizioni dello stesso Laneri, ma anche brani di musica classica e moderna (Bach, Peter Gabriel, Coltrane) elaborati come “materia” che può essere scomposta e ricomposta in un processo che rivela il profondo legame che Laneri nutre per quelle musiche. Roberto Laneri, compositore e polistrumentista (clarinetto, sax, didjeridoo, specialista di canto armonico), si forma negli Stati Uniti (Ph.D., Università della California). Dal ’72 inizia lo studio delle culture musicali extra-europee e di tecniche vocali. Con il gruppo PRIMA MATERIA, che fonda nel ‘73, e come solista partecipa a eventi prestigiosi tra cui: Evenings on the Roof (Los Angeles); Evenings for New Music (New York); Metamusik-Festival (Berlino); Pro Musica Nova (Brema); Musik der Zeit (Colonia); Zagreb Biennale; Festival d’Automne (Parigi); Autunno Musicale (Como); Nuova Consonanza, Musica Verticale, Opening Concerts, Teatro Musica, Progetto Musica (Roma); Holland Festival; Milano Estate; BRT (Bruxelles); Biennale di Venezia; East-West Music Encounter e Jazz Yatra (India); Time Zones (Bari); Festival dei Due Mondi (Spoleto); Talos Festival (Ruvo di Puglia); Ambient Music (Bologna); Fondazione Scelsi (Roma). Oltre a un’ampia attività discografica, vanta numerose collaborazioni (tra cui Alvin Curran, Charles Mingus, Peter Gabriel); tiene conferenze e corsi sul Canto Armonico e dirige il coro armonico da lui ondato “Nel Cielo di Indra”. “Io Sono”, domenica 9 giugno alle 21, è il vernissage per l’installazione notturna di Donatella Vici, con performance dell’artista e intervento sonoro live di Roberto Laneri. L’istallazione, che resterà sulla terrazza di CasaNave e visibile al pubblico durante la settimana, è la materializzazione di un percorso interiore di ricerca dell’artista. Si avvale della visione di due parole luminose che compaiono nel buio su una lastra di metallo traforata e riempita d’acqua. Donatella Vici, nata a Roma, ha vissuto in Francia e in Norvegia e attualmente vive e lavora a Tuscania. Ha una formazione artistica e svolge attività di ricerca dal 1984. Crea installazioni, video installazioni, performance, sculture. Predilige materiali come l’acqua, il ghiaccio, il vetro, e la luce e il suono: tutti elementi che si avvicinano all’immateriale e assenza di colori. «È un mondo sostanzialmente pallido – dice l’artista – come un’aurora, un paesaggio interiore dove regna un vuoto che è pieno, e un silenzio da ascoltare che affascina l’anima». Prima della performance, alle 20, l’azienda Rosmarina servirà un’Apericena nel giardino di CasaNave Alle Mura, con prodotti genuini e bevande (è richiesta la prenotazione). Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 375 5127096 (whatsapp) oppure scrivere a info@casanaveallemura.com

