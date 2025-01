BASSANO IN TEVERINA si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato alla valorizzazione del suo patrimonio storico e culturale.

Domenica 12 gennaio, alle 17, nella suggestiva Chiesa dei Lumi, si terrà l’incontro dal titolo “Recuperiamo la nostra storia”, durante il quale saranno presentati i progetti di restauro del quadrante dell’orologio della torre e della Pala d’Altare della Chiesa di San Rocco.

L’iniziativa, promossa dal comune di Bassano in Teverina e aperta alla cittadinanza, vuole essere un momento di riflessione e condivisione sull’importanza di tutelare e valorizzare le testimonianze artistiche e architettoniche che raccontano la storia e l’identità del borgo.

Durante l’evento interverranno Elisa Fochetti, direttore dei lavori del cantiere “Dimore Storiche”, Francesca Correnti, restauratrice, Alfredo Di Napoli, dell’Università della Tuscia di Viterbo, Alessandro Romoli, sindaco di Bassano in Teverina.

Gli interventi offriranno una panoramica dettagliata sulle tecniche di restauro utilizzate e sull’importanza di preservare il patrimonio culturale come simbolo di identità collettiva e memoria storica. «Questo evento rappresenta un’opportunità per riscoprire le nostre radici e per comprendere quanto il passato possa essere un motore per il futuro – dichiara il sindaco Romoli – La tutela del patrimonio storico è un impegno che il Comune porta avanti con determinazione, affinché Bassano in Teverina possa continuare a raccontare la sua storia alle generazioni future».

©RIPRODUZIONE RISERVATA