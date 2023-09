TUSCANIA – Il Dio Tamburo, sabato 23 settembre alle 21, apre la rassegna “MusichErranti” promossa dall’associazione Kinesfera a CasaNave Alle Mura, via Nazario Sauro 8, Tuscania.

Il concerto vedrà protagonista Alfio Antico, tamburi a cornice e voce, accompagnato da Amedeo Ronga al contrabbasso. Il titolo del concerto deriva dall’omonimo libro di Giuseppe Attardi del 2020 dove il carattere del grande musicista lentinese è ben delineato in quanto espressione di una tradizione dalle profonde e antiche radici, allo stesso tempo artista attento e aperto alla contemporaneità. Entroterra siciliano e natura fanno parte del suo orizzonte fin da bambino, quando, per mantenere la famiglia, bada alle greggi al pascolo in giro per le montagne del siracusano. Già con la nonna impara l’arte del tamburello e dal rapporto con la natura deriva un ascolto sensibile, in dialogo con l’ambiente sonoro dove trascorre lunghe giornate in solitudine. Poi, ancora giovanissimo, lascia l’isola per il “continente” dove viene a contatto con un ambiente sociale e musicale che sarà poi favorevole al suo sviluppo artistico. Dalla cultura popolare e ancestrale da cui proviene, Alfio assurge rapidamente a grande maestro del tamburo a cornice. Originalissimo cantautore, i suoi testi in dialetto siciliano duettano con i ritmi e le sonorità degli strumenti che lui stesso costruisce. Vanta una carriera ricca di collaborazioni con grandi artisti della musica e del teatro, tra cui Edoardo Bennato, Vincenzo Spampinato, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Carmen Consoli, Vinicio Capossela, Peppe Barra, Renzo Arbore, Roy Paci, Lautari, Gianni Perilli, Piero Ricci, Nuova Compagnia di Canto Popolare, e per il teatro, con Maurizio Scaparro e Pino Micol, Giorgio Albertazzi, Ottavia Piccolo e Renato De Carmine, Roberto De Simone, Amedeo Amodio, Vittoria Ottolenghi. Nelle sue esibizioni dal vivo rivela uno stile unico che integra musica, racconto, poesia, azione scenica. Recentemente, per l’etichetta Onyx incide l’album Ricotta Salata, in vinile colorato, uscito a giugno scorso in cinquecento copie numerate, ora su tutte le piattaforme digitali. Lo accompagnano musicisti con cui Alfio collabora da molti anni, attivi nella scena del Jazz contemporaneo e non solo: Paolo Sorge alla chitarra, Raffaele Brancati ai fiati, e Amedeo Ronga al contrabbasso.

Ed è proprio con il contrabbassista Amedeo Ronga che Alfio presenterà a Tuscania alcuni brani contenuti in Ricotta Salata, tra cui La Foglia e Lettera d’Amuri. Qualche copia del vinile sarà disponibile al pubblico per l’acquisto dopo il concerto. Nel programma della serata non mancheranno alcuni cavalli di battaglia del repertorio di Alfio, tra cui Silenzio d’Amuri e Re Bufè.

Come da tradizione per i concerti a CasaNave Alle Mura, nell’intervallo il pubblico sarà invitato a un momento conviviale per un calice di vino e assaggi offerti dall’azienda Rosmarina. In tono con il carattere dell’evento, sarà offerto il “biancomangiare”, tipico dolce siciliano.

La mattina di domenica 24 settembre, dalle 10 alle 13, sempre a CasaNave Alle Mura, Alfio Antico terrà una Master Class. Questa lezione aperta a tutti sarà un viaggio attraverso la storia personale e creativa di Alfio, il suo rapporto con il tamburo, quello tra il tamburo e il corpo, tra una mano e l’altra, tra il canto e il ritmo. Chi ha un tamburo è invitato a portarlo con sé.

Per informazioni e prenotazioni, contattare l’associazione Kinesfera al numero 3755127096 oppure scrivere a info@casanaveallemura.com.

