CIVITAVECCHIA – Giovedì 7 novembre 2025 al Cineteatro Buonarroti Civitavecchia si prepara a vivere una giornata di grande significato civile e sportivo con la prima proiezione ufficiale di “Radici dello Sport”, il ciclo di documentari che racconta le storie di Vittorio Tamagnini, Marco Galli e Fabio Ugolini, tre figure che hanno reso onore alla città e allo sport italiano.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Civitavecchia, è stata ideata dal Sindaco Marco Piendibene, dal Delegato allo Sport Patrizio Pacifico e dall’Ufficio Sport, con la regia di Damiano Impiccichè, le musiche originali di Felice Tazzini e Riccardo Pasquarella, e la collaborazione di numerosi protagonisti del mondo sportivo locale e nazionale.

L’evento si terrà giovedì 7 novembre 2025, alle ore 16:30, presso il Cineteatro Buonarroti (Via Michelangelo Buonarroti 13/B).

Apertura sala ore 16:15 – Conclusione prevista ore 18:30.

Data l’importanza del progetto, si prevede una folta partecipazione istituzionale e una grande adesione da parte di cittadini e appassionati di sport. Dal Pinicioi spiegano che i biglietti omaggio per la cittadinanza saranno disponibili a partire da mercoledì 29 ottobre, esclusivamente presso il botteghino del Cineteatro Buonarroti, fino a esaurimento dei posti.

Ogni persona potrà ritirare un massimo di due biglietti. L’Amministrazione comunale, qualora la richiesta dovesse superare la disponibilità della sala, provvederà a organizzare una seconda proiezione aperta al pubblico, prima dell’avvio del ciclo di proiezioni dedicate agli istituti comprensivi comunali.

“Radici dello Sport” è un viaggio nella memoria collettiva di Civitavecchia, un racconto di passione, identità e orgoglio che restituisce alla città le sue radici più autentiche.

