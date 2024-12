CIVITAVECCHIA – Un capolavoro del cinema senza tempo ha inaugurato il primo degli appuntamenti delle “Serate Masterpiece” al Cineteatro Buonarroti: "Quarto Potere", un film del 1941 diretto da Orson Welles. La trama segue la storia di Charles Foster Kane, un magnate dei media, attraverso la sua ascesa e caduta, esplorando temi come il potere, l'avidità e l'ambizione.

Il professor Gianmaria Aletti, docente di filosofia del liceo Galilei di Civitavecchia, membro del consiglio direttivo dell’associazione CGS Cinecircolo XXI, ha introdotto il film dando alcuni spunti guida agli spettatori presenti in sala e, dopo la proiezione, ha accompagnato gli spettatori nel dibattito, arricchendo la visione con approfondimenti storico-filosofici.

Grande partecipazione da parte del pubblico che si è lasciato stimolare e coinvolgere, intervenendo attivamente in un confronto che si è prolungato gradevolmente per quasi un’ora. Da rimarcare anche l’abbondante partecipazione, con riflessioni e domande, di giovani e studenti molti dei quali hanno avuto l’occasione per la prima volta di vedere il film, celebre per la sua innovativa narrativa non lineare e per le tecniche cinematografiche rivoluzionarie, come il montaggio, l'uso della profondità di campo e l'illuminazione. "Quarto Potere" è considerato uno dei migliori film di tutti i tempi e ha avuto un impatto duraturo sulla storia del cinema.

Prossimo appuntamento con le “Serate Masterpiece” per mercoledì 10 aprile con la versione restaurata di “Scarface” del regista Brian De Palma con Al Pacino che torna al cinema in Italia a 40 anni dalla sua prima uscita.