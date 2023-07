CIVITAVECCHIA – Le iniziative estive arrivano anche in periferia con “Quartieri in musica” e “Cabaret sotto casa”. Tre serate che toccheranno Campo dell’oro, San Liborio e Borgata Aurelia fortemente volute dall’assessore alla Cultura, con delega alle periferie, Simona Galizia (FdI). Si parte il 15 luglio presso la rotonda di Campo dell’oro con Alessio Avitabile in “Cabaret show” alle 21,30. Il 22 luglio ci si sposta a Borgata Aurelia presso piazza Piccolomini, sempre alle 21,30, con Roberto Pambianchi in “Io e Lucio Battisti” per poi terminare il 2 agosto, stesso orario, alla rotonda di San Liborio con l’energia di Irina Arozarena and band in “La Reina della noche”.

Il sindaco Ernesto Tedesco ha lodato «questa bellissima iniziativa che cura Simona (Galizia, ndr). Siamo tornati a Campo dell'oro e lo faremo anche negli altri quartieri. Una bellissima kermesse con cui vogliamo invertire la tendenza di fare eventi soltanto al centro perché i quartieri vanno valorizzati».

Galizia ha commentato: «Siamo convinti di dover regalare almeno una serata alle persone che magari non riescono a raggiungere il centro. Abbiamo chiesto un grande aiuto a Massimo Peroni e a Giulio Castello che hanno subito capito il nostro intento e organizzato il tutto». Tedesco ha ricordato che a breve partiranno i lavori per la risistemazione dell’area della rotonda di Campo dell’oro.

Peroni ha aggiunto: «Era un sogno che avevo nel cassetto. Rivivere feste di quartiere in un momento come questo è importante, bisogna riportare le persone ad un contatto diretto. Sarà un bel momento di incontro».

Castello ha ricordato: «Una ventina di anni fa facemmo i Dik Dik a San Liborio e Riccardo Fogli a Borgata Aurelia, Simona ha voluto ripristinare una cosa di venti anni fa e siamo contenti. Inizieremo il 15 luglio con una serata di cabaret e musica».

