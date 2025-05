ACQUAPENDENTE ha vissuto un fine settimana all’insegna della tradizione e dell’arte con la celebrazione della Festa dei Pugnaloni, una delle manifestazioni popolari più antiche e suggestive del Centro Italia. Quest’anno, il gruppo Centro Porta della Ripa ha conquistato il primo posto, seguito da Via Francigena e Via del Fiore.

La festa, che si tiene ogni anno la terza domenica di maggio, rievoca la leggendaria liberazione della città dal dominio di Federico Barbarossa nel 1166, ispirata dal miracolo della fioritura di un ciliegio secco. In onore di questo evento, i cittadini realizzano i Pugnaloni: grandi pannelli di 2,6 x 3,6 metri decorati con mosaici di fiori e foglie, simbolo della libertà conquistata.

Durante la notte precedente la sfilata, i gruppi lavorano intensamente per completare le loro opere, che sfilano poi in processione accompagnando la Madonna del Fiore. La giuria, composta da esperti in vari campi artistici e culturali, valuta le opere in base alla qualità artistica, all’uso dei materiali e al messaggio trasmesso. Oltre alla competizione principale, anche i bambini delle scuole partecipano con il “Mini Pugnalone”, mantenendo viva la tradizione fin dall’infanzia. Al termine della festa, i Pugnaloni vengono esposti nella Cattedrale del Santo Sepolcro, dove rimangono visibili per tutto l’anno.

La Festa dei Pugnaloni continua a essere un momento di grande coinvolgimento per la comunità di Acquapendente, unendo storia, arte e fede in una celebrazione che rinnova ogni anno il legame con le proprie radici.

