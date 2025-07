TARQUINIA – Nasce "Prime pagine a colori", la nuova sezione del festival della letteratura illustrata e delle arti visive “Pagine a colori”, interamente dedicata alla promozione della lettura nei bambini fino ai 6 anni. Presentato dall’associazione Dandelion Aps, il progetto si è aggiudicato il bando “Leggimi 0-6” promosso dal Centro per il libro e la lettura (Cepell), classificandosi settimo a livello nazionale.

Il Cepell è l’istituto autonomo del Ministero della Cultura che ha l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia e di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero. Attraverso il bando “Leggimi 0-6”, mette a disposizione dei fondi per un’azione sistematica di promozione della lettura in età prescolare, con la creazione di una rete che favorisca una stretta collaborazione tra i settori educativo, culturale, socio-sanitario e socio-assistenziale e dia vita a una politica di alleanze tra i vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti. "Prime pagine a colori" vuole avvicinare i più piccoli al mondo dei libri e della narrazione fin dalla primissima infanzia, perché leggere sin dai primi mesi di vita, persino in età prenatale, rappresenta una buona pratica con importanti riflessi sullo sviluppo neurologico e cognitivo del bambino. L’iniziativa vede la partecipazione attiva di realtà istituzionali e culturali del territorio, tra cui il Comune di Tarquinia, attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la cooperativa Leonardo, la cooperativa sociale Oltre le nuvole, la libreria La Vita nova.

Il progetto prevede una serie di attività tra l’autunno e l’inizio del 2026, che accompagneranno e introdurranno il pubblico alla XX edizione di “Pagine a colori”. Verranno realizzati laboratori di lettura dedicati ai bambini e alle loro famiglie, con letture animate, attività creative e incontri sensoriali; incontri di formazione per educatori, insegnanti, bibliotecari e genitori, per promuovere le buone pratiche della lettura ad alta voce; la realizzazione presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia e l’asilo nido comunale di due “corner letterari” interamente dedicati all’infanzia, arredati a misura di bambino e dotati di una selezione di albi illustrati e libri.

«Crediamo profondamente nel potere trasformativo della lettura, soprattutto nei primi anni di vita – affermano i promotori del progetto – “Prime pagine a colori” è un passo importante per radicare sempre più la cultura dell’infanzia nel nostro territorio e per avvicinare il festival verso l’utenza dei più piccoli in linea con i nostri convinti obiettivi di promozione della lettura e anche di divulgazione della letteratura illustrata di qualità. Il calendario degli appuntamenti, che si svolgeranno presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” e in altri luoghi, sarà presentato alla fine dell’estate”.

