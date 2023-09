SANTA MARINELLA – Si terrà stasera la prima giornata della 9^ edizione del Santa Marinella Short Film Festival, Apollo d’Oro. La kermesse cinematografica organizzata dall’associazione Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci, con l’aiuto del delegato ai grandi eventi Marco Ballarini, accenderà anche quest’anno le luci dei riflettori per premiare il miglior cortometraggio presentato alla manifestazione. Le serate saranno inoltre arricchite da defilé di moda, esibizioni canore e di danza, esposizioni pittoriche a cura dell’associazione Mille Piroette e tanto altro. La novità è soprattutto quella di aver deciso di dare totale fiducia ai ragazzi del territorio, per l’intera organizzazione dell’evento. Una giuria di qualità per decretare il cortometraggio vincitore dell’Apollo d’Oro 2023, tra i 21 Paesi del mondo che si sono iscritti. Anche quest'anno la giuria sarà capitanata dal critico cinematografico e giornalista della Radio Vaticana Rosario Tronnolone, dal Maestro Agostino De Angelis attore e regista di teatro, Paolo Tagliaferri regista cinematografico e le new entry di quest’anno Maura Chegia e Alessio De Persio. “Il Santa Marinella Short Film Festival - afferma il Sindaco Tidei - rappresenta ormai un appuntamento fisso e prestigioso del nostro panorama culturale. Da anni infatti, l'associazione Santa Marinella Viva è protagonista con questa rassegna cinematografica, alla quale partecipano importanti esponenti del panorama nazionale ed internazionale, portando lustro alla città. Anche per questa stagione abbiamo concesso il nostro patrocinio ed il supporto del Comune, convinti che sarà l'ennesima grande edizione del festival. Ringrazio tutti coloro che hanno organizzato e collaborato a questa iniziativa, e invito la cittadinanza a partecipare a questa bella tre giorni di cinema e cultura sulla nostra Passeggiata a Mare”.