CERVETERI – Per il tradizionale Presepe Vivente e per vedere scorrazzare la simpatica vecchina, la Befana, per le vie della città bisognerà aspettare domani.
Appuntamenti rinviati a causa del maltempo.
"Il Presepe – spiegano dal Comune – manterrà invariato il suo orario e sarà visitabile a partire dalle 17, mentre la Befana Cervetrana inizierà a sfilare per le vie della città a partire dalle 19:30, sempre dal Parco di via Martiri delle Foibe, per poi arrivare alla Legnara per il falò dell'Epifania”.