MONTEFIASCOME – Presentato il presepe vivente edizione 2023.

Anche quest’anno gli Amici del Colle hanno voluto “festeggiare”, la presentazione pel progetto. «Sì - fanno sapere - proprio così festeggiare, perché quando un progetto prende forma e richiede uno sforzo senza pari, come il presepe interattivo che l’associazione di rievocatori porta avanti, non si può solo presentare ma deve essere una festa corale che coinvolge, organizzatori e pubblico. Si dice che quando una stella nell’universo termina di risplendere esplode in miliardi di frammenti che a loro volta daranno origine ad altrettante stelle luminose, ecco questo è quello che ha caratterizzato l’evento di presentazione».

Un programma, quello della serata, che ha visto impegnati i rievocatori nel ruolo di relatori, dottoressa Cicoria, dottor Rosetto e il dottor Mandolillo, che con maestria e grande preparazione storica hanno illustrato la vita e il contesto storico-politico della vita di San Flaviano e di San Benedetto, delucidando la platea, con la professionalità e un livello culturale veramente alto.

MIl pubblico ha poi potuto godere delle performance teatrali degli associati che hanno interpretato dei monologhi dei vari personaggi, dal più piccolo interprete di soli sei anni ai rievocatori più grandi che con la loro voce e una grande potenza interpretativa hanno rapito la platea.

«Le emozioni non sono finite, per il pubblico che è stato cullato dalle note degli strumenti antichi del Gruppo Rasna e le voci della corale dei seminaristi del seminario di S. Vitaliano, nonché dalla voce della signora Kay McCarthy.

La bellezza assoluta e inaspettata della serata è stata sicuramente la sinergia, assolutamente improvvisata che si è creata tra gli artisti che hanno duettato, creando una atmosfera festosa in pieno spirito natalizio, dove per citare gli artisti, “il linguaggio della musica è universale”».

Dopo l’intervento del presidente, che ha ricordato i successivi eventi del 17 dicembre e del 26 dicembre, 1-6 gennaio e ringraziato tutti, artisti, relatori, sponsor, staff, e intervenuti, la serata non poteva concludersi che con un assaggio enogastronomico delle eccellenze del territorio, che ha dato la possibilità al pubblico di esternare, non solo con gli applausi, ma con apprezzamenti sentiti e entusiasti, tutti gli artisti.

