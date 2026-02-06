CIVITAVECCHIA – Gradita sorpresa al Cineteatro Buonarroti per gli spettatori dello spettacolo delle 17 del film “Prendiamoci una pausa”. Ad accoglierli in sala, infatti, il regista Christian Marazziti, che ha introdotto la visione del film, offrendo al pubblico spunti interessanti sulla commedia distribuita da Eagle Pictures. Il film vanta un cast d’eccezione, con interpreti come Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi e Ilenia Pastorelli. Presente in sala anche l’attrice Julia De Rossi, che nel film interpreta il ruolo di Caterina.

L’incontro nasce dalla collaborazione tra il Cineteatro Buonarroti e l’International Tour Film Festival, di cui Christian Marazziti è presidente di giuria, e si inserisce all’interno delle iniziative pensate per arricchire la proposta culturale della città di Civitavecchia, attraverso la sinergia tra enti e associazioni del territorio, di cui la sala è promotrice.

Il film “Prendiamoci una pausa” resterà in programmazione fino a mercoledì 11 febbraio, secondo gli orari pubblicati sui canali social del Cineteatro Buonarroti e sul sito ufficiale cineteatrobuonarroti.it.