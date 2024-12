GALLESE – Federico Calamanti di Gallese finalista al prestigioso premio “Tullio de Mauro” nell’ambito dell’11esima edizione del Premio letterario per le Opere in dialetto locale “Salva la tua lingua locale”, organizzato da Unpli e Ali Lazio – Autonomie locali italiane, in collaborazione con il centro internazionale Eugenio Montale.

La giura del Premio ha infatti decretato i vincitori dell’undicesima edizione. Tra i finalisti si è distinto proprio il giovane Federico Calamanti, originario di Gallese, con la sua tesi di laurea per l’anno accademico 2023/2023 dal tema “Il dialetto gallesino ieri e oggi: un’analisi sociolinguistica” nel Premio Tullio de Mauro, categoria riservata lavori scientifici editi o inediti. La cerimonia di premiazione di vincitori e finalisti della 11esima edizione si svolgerà il 7 dicembre prossimo alle 9 nella splendida e suggestiva cornice della sala della Promoteca in Campidoglio a Roma.

