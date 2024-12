LADISPOLI - «Ci hanno raccontato che l’uomo è stato sulla Luna, ma ad oggi non siamo ancora in grado di sconfiggere il tumore… quello che ci ha portato via Lara». A dirlo Francesca Lazzeri, conduttrice della XII edizione del Premio letterario nazionale “Città di Ladispoli”, che ha introdotto la sezione più toccante del concorso letterario, quello dedicato a Lara Calisi, giornalista, attrice, ballerina, speaker radiofonica: una artista a 360 gradi, con la quale condusse anche una edizione del Premio letterario. «In questa sezione speciale di gara – ha spiegato ancora Francesca Lazzeri - partecipano tutti i libri ed è la giuria a ricercare in una delle protagoniste qualcosa di speciale, di unico come era la nostra amica Lara a cui è dedicato il premio “Lara Calisi: carattere di Donna.” L’edizione2023 ha visto una premiazione ex aequo: le scrittici Samia Peroni per l’opera “Malensiste” e Marika Campeti per l’opera “L’ultimo respiro di Mara”».