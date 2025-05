CIVITAVECCHIA – Si è svolta presso la Sala Giovanni Paolo II della Cattedrale di Civitavecchia la cerimonia di premiazione del concorso “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host e dedicato alla memoria del professor Franco Ceccotti, figura storica dell’educazione cittadina.

L'iniziativa, che ha coinvolto gli alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio, è stata finanziata dalla Fondazione Cariciv e ha visto la partecipazione della presidente Gabriella Sarracco, vedova del professor Ceccotti. Presenti anche il vicesindaco di Civitavecchia, Stefania Tinti, e numerose autorità scolastiche e cittadine tra cui il vescovo Gianrico Ruzza.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i seguenti alunni:

Alunni del professor De Fazi Stefano – I.C. VIA XVI Settembre, sede Manzi:

Marianna Intili

Chiara Fondi

Brian Preuteasa

Tam Bernini Duc

Greta Simeoni

Alessandro Sorrentino

Alunni del professor De Fazi Stefano – I.C. VIA XVI Settembre, sede Regina Elena:

Melissa He (Yuan Fei)

Elisa Gorla

Emma Iovine

Alunni del professor De Mari Fulvio – I.C. VIA XVI Settembre, sede Manzi:

Giulia Lombardo

Giulia Cuomo

Rony Grieco

Sara Cuomo

Marika Calvia

Mariam Chorti

Maria Rebecca Trifan

Selena Trifan

L’iniziativa ha voluto stimolare nei giovani una riflessione profonda sul valore della pace attraverso l’espressione artistica, in linea con il tema dell’edizione 2025: “Il cammino della pace”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto da Gabriella Sarracco per il sostegno concreto e continuo alle iniziative educative e culturali del territorio al presidente del Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host, dott.Giancarlo Drosi, per l'impegno e la dedizione nell’organizzazione dell’evento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA