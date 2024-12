ACQUAPENDENTE - Tre giorni consecutivi di spettacoli da non perdere al Teatro Boni di Acquapendente per il ponte dell’Immacolata, nell’ambito della stagione diretta da Sandro Nardi. Per l’occasione, il team del Boni promuove un mini-abbonamento comprensivo dei 3 appuntamenti al prezzo speciale di 30 euro. Si inizia venerdì alle ore 17.30 con “dEvolution”, con Manuele Morgese e Jared McNeill, per la regia di Rolando Macrini. Uno spettacolo di matrice visuale che è apparentemente un dialogo tra servo e padrone, ma in realtà nasconde le verità di differenti esistenze e ceti sociali. Un approccio a tematiche “morali” attraverso l’ausilio delle favole di Esopo. “dEvolution” nasce da un incontro tra artisti provenienti da diverse formazioni: Macrini formatosi al La Ma Ma Experimental Theatre Club di New York e La Mama Umbria International di Spoleto, Manuele Morgese con maestri quali Pino Micol, Livio Galassi e Maurizio Scaparro e Jared McNeil alla Fordham University e come assistente del maestro Peter Brook. Sabato alle 21 sale sul palco del Boni un grande protagonista della cultura italiana: Ascanio Celestini, autore e attore di “Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato”, con musica e voce di Gianluca Casadei, voce di Agata Celestini e immagini dipinte di Franco Biagioni. Francesco si chiama Giovanni. Nasce da una madre francese quando il padre è in Francia a vendere stoffe pregiate. Così lo chiamano Francesco, insomma un figlio francese che legge tanti libri della letteratura cavalleresca. Diventa cavaliere o vorrebbe diventarlo, va in guerra, ma finisce in galera. Quando esce, deve ricostruire le case dei nobili che il popolo ha cacciato da Assisi e impara a fare il muratore. Così diventa il santo che impara a ricostruire la Chiesa di Dio in terra. Perché Francesco ci affascina ancora dopo otto secoli? E dove lo troveremmo oggi? Tra i barboni che chiedono l’elemosina nel parcheggio di un supermercato? Tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino della logistica? Domenica (ore 17.30) conclude il trittico di appuntamenti Danila Stalteri, autrice e protagonista di “Manco fossi Laura Chiatti”. Uno spettacolo coraggioso, divertente e vero sul mondo dello spettacolo. L’artista ripercorre storie autobiografiche che raccontano tutte le disavventure comiche, linguistiche e interpretative con cui si è trovata a fare i conti durante il suo percorso professionale. Una commedia brillante, a tratti amara, incentrata sulle disavventure di una ragazza che vorrebbe solo realizzare il suo sogno di fare l’attrice, nonostante non sia un “nome”, tra sincerità, ironia e capacità di trasformarsi in mille personaggi. Per info 0763.733174 – 334.1615504.

