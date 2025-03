CIVITAVECCHIA – La Sala della Cultura Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto ha ospitato un evento di grande rilevanza, il convegno "Sentinelle del territorio", organizzato dall’IIS Gregorio da Catino con la partecipazione di: APIDGE, MANGIA FUOCO, INTERNATIONAL TOUR FILM FEST e ITALIA NOSTRA, e moderato dalla Professoressa Roberta Pastorelli. L'incontro ha visto la partecipazione attiva di istituzioni, scuole e associazioni, unite dall'obiettivo di sensibilizzare e promuovere la tutela del paesaggio e dell'ambiente.

Un filo conduttore ha unito idealmente il Mar Tirreno e il Mar Adriatico, grazie alla sinergia tra l'International Tour Film Festival di Civitavecchia (ITFF 2025) e l'associazione Mangiafuoco di Termoli. Questo ponte simbolico ha permesso di creare un dialogo costruttivo tra due mari e territori, nel segno della cultura e dell'impegno ambientale.

La mattinata è stata caratterizzata da interventi istituzionali, tra cui quelli del Sindaco di Poggio Mirteto, Andrea Arcieri, della Dirigente Scolastica dell'IIS Gregorio da Catino, Valentina Bertazzoli e il video saluto di Adriana Chirco, Delegata Educazione di Italia Nostra. Ezio Sina, presidente di Apidge, ha illustrato l'importanza dell'articolo 9 della Costituzione Italiana, mostrando anche filmati realizzati da altri istituti italiani.

Un momento emozionante è stato il passaggio di mano del trofeo Apidge/ITFF tra il Presidente del Festival, Piero Pacchiarotti, e la Dirigente Valentina Bertazzoli, alla presenza degli studenti che hanno realizzato l'opera vincitrice della sezione dedicata all'articolo 9 della Costituzione. Sono stati presentati progetti scolastici innovativi per la salvaguardia del territorio, con interventi dei Professori Roberta Pastorelli ("Il diritto alla bellezza"), Luca Rinaldini ("Studio e osservazione degli aspetti geologico, botanico e zoologico dell'ambiente montano del Comune di Poggio Mirteto") e Alessandro Biscetti ("Vivere attivamente l'ambiente fluviale della Sabina").

Gli interventi di Massimiliano Filabozzi (Coordinatore tecnico dei contratti di fiume della media valle del Tevere), Andrea Leopaldi (Associazione Amici del Museo), Edward Ruvolo (Assessore alla cultura) e Nicola Frenza (Presidente dell'Associazione Mangia Fuoco di Termoli) hanno arricchito il dibattito. Frenza ha presentato il progetto "Sulle Rotte del Fuoco", con il contributo degli studenti degli istituti Nautico e Alberghiero di Termoli.

L'evento ha offerto uno sguardo al futuro, con un'esibizione di robotica educativa per l'educazione ambientale e una dimostrazione dell'utilizzo di droni per il monitoraggio del territorio, curata dal Prof. Damiano Massari. L'appuntamento è per l'11 aprile a Termoli, tappa conclusiva di questo percorso collettivo per un futuro più sostenibile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA